Bestsellerautorin und Kabarettistin Elisabeth Kabatek führt durch einen launigen Quiz-Abend mit vielen lustigen Fragen rund ums Schwäbische, zu Asperg und Stuttgart.

Außerdem gibt es einen schwäbischen Zungenbrecher-Contest! Du kannst dich mit einem Rätselteam von drei bis sechs Personen anmelden oder alleine/zu zweit kommen und dich mit anderen zusammentun. Welches Team gewinnt den Cleverle-Preis? Reigschmeckte willkommen! Nach dem großen Erfolg des ersten Cleverle-Contest im Februar gibt es neue Fragen, so dass sich der Abend auch für Wiederholungstäter eignet!! Bitte rechtzeitig anmelden, da der Cleverle-Contest in der Kneipe stattfindet – die Platzzahl ist begrenzt.