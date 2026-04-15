Elisabeth Kabatek

Cleverle Contest No2

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Bestsellerautorin und Kabarettistin Elisabeth Kabatek führt durch einen launigen Quiz-Abend mit vielen lustigen Fragen rund ums Schwäbische, zu Asperg und Stuttgart.

 Außerdem gibt es einen schwäbischen Zungenbrecher-Contest! Du kannst dich mit einem Rätselteam von drei bis sechs Personen anmelden oder alleine/zu zweit kommen und dich mit anderen zusammentun. Welches Team gewinnt den Cleverle-Preis? Reigschmeckte willkommen! Nach dem großen Erfolg des ersten Cleverle-Contest im Februar gibt es neue Fragen, so dass sich der Abend auch für Wiederholungstäter eignet!! Bitte rechtzeitig anmelden, da der Cleverle-Contest in der Kneipe stattfindet – die Platzzahl ist begrenzt.

Info

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg
Vorträge & Lesungen
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