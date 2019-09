Elisabeth Kalko „Batwoman“ aus Heilbronn

Schon während ihrer Schulzeit am Justinus-Kerner-Gymnasium Heilbronn zeigte sich bei Elisabeth Kalko (1962–2011) ein starkes Interesse an Ökologie und den Naturwissenschaften. Sie wurde eine der jüngsten Professorinnen in Deutschland und galt international als bedeutende Tropenforscherin und Ökologin. Vor allem in der Erforschung der Fledermäuse in ihren jeweiligen Ökosystemen zählte Elisabeth Kalko zu den weltweit führenden Experten. Elke Schulz-Hanßen stellt die auf einer Forschungsreise verstorbene Heilbronnerin vor, nach der ein Labor in der Experimenta benannt worden ist.