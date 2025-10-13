Elisabeth Lohninger Quintett - Highlight-Konzert

New Yorkerin und Österreicherin - seit vielen Jahren ein spannender Kontrast für die Jazz Sängerin Elisabeth Lohninger. Jazz ist für sie das Vehikel, der Rahmen, in dem sie mit viel Geschmack und Liebe ihre weitreichenden musikalischen Vorlieben ausleben kann - von Afro-Cuban über Singer-Songwriter und Pop bis Blues, von Songs aus eigener Feder bis zum American Songbook.

Mit toller Band und brandneuer, fulminanter Live LP aus den legendären Bauer Studios in Ludwigsburg ist Lohninger im Herbst 2025 unterwegs. Auf Einladung der Analogtage hat die „Kate Bush des Jazz“ (Straubinger Tagblatt) für LP und Tour ein atemberaubend vielfältiges Programm zusammengestellt und findet sich musikalisch in bester Gesellschaft: Pianist Jean-Yves Jung (FR), Saxophonistin Christine Corvisier (FR/DE), Bassist Cliff Schmitt (US) und Schlagzeuger Alex Bernath (DE). Gemeinsam sind sie auf dem Live-Stream Mitschnitt der Analogtagezu sehen, und die schiere Freude und Begeisterung am gemeinsamen Musizieren ist ihnen ins Gesicht geschrieben. „Frisch, unkonventionell und unprätentiös“ – so schreibt das Straubinger Tagblatt. Musik, die begeistert.