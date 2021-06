The Zen of Practicing - Üben, Üben

Lerne, wie du effektiv üben und deine Technik verbessern kannst, damit du mühelos deine Ukulele spielen kannst!

Hier bekommst du Technik-Tipps, die dir das Spielen einfacher machen werden. Außerdem sehen wir uns Übestrategien für die Greif- und Zupfhand an, sodass du beim Üben Spaß hast und gut vorankommst. Lerne, wie du die Ukulele in deinen Alltag integrieren kannst und sie so zum unentbehrlichen Erholungspunkt in deinen Tagesablauf wird. So wirst du motiviert bleiben!

Elisabeth Pfeiffer ist eine der profiliertesten Ukulelespielerinnen und -lehrerinnen in Europa. Sie studierte klassische Gitarre in Appleton, WI, USA und an der Hochschule für Musik, Würzburg. Seit 2013 beschäftigt sie sich mit der Ukulele und mittlerweile sind drei Lehrbücher ihrer Buchreihe „Pop- und Rock-Ukulele“ erschienen, in denen sie verschiedene Schlag- und Zupftechniken, sowie Griffbrettkonzepte vermittelt. Auf der Bühne umfasst ihr Repertoire Solo-Arrangements beliebter Lieder aus Pop, Rock und Jazz, Renaissancemusik und Neue Musik.