Elisabeth Zoll: „Warum wir bleiben“

Ist die katholische Kirche noch zu retten? Massenhaft sind die Austritte, die Gründe sind bekannt. Und dennoch! 18 engagierte Katholikinnen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft halten dagegen.

Sie erzählen, wie sie trotz ihrer Enttäuschungen, ja ihres Zorns, in innerer Freiheit und aufrechtem Gang ihren Weg in der Kirche finden. Mit Texten von Felicitas Hoppe, Annette Schavan, Andrea Nahles, Gesine Schwan, Gerlinde Kretschmann, Malu Dreyer, Johanna Beck, Katrin Budde u. a.

Herausgeberin und Journalistin Elisabeth Zoll stellt gemeinsam mit einer Autorin den Sammelband im Literaturhaus Heilbronn vor und erläutert, „warum sich Frauen nicht aus der katholischen Kirche vertreiben lassen“.

Herausgeberin Elisabeth Zoll, geboren 1964, studierte Politik, Volkswirtschaft und Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit 1993 ist sie Redakteurin bei der Südwest Presse in Ulm mit dem Schwerpunkt Politik, Gesellschaft, Kirche und Religion.

Eine Kooperation mit der keb Heilbronn.