Eliszi spielt “Das Schlossgespenst” (Kaspertheater)

Es spukt im Schloss. Da fürchtet sich die schöne Prinzessin. Also auf geht’s Kinder, lasst den Kasper nicht im Stich. Nur mit eurer Hilfe kann dieses spannende Abenteuer gut ausgehen.

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 4 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.