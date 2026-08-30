Eliszi spielt “Das Schlossgespenst” (Kaspertheater)

Es spukt im Schloss. Da fürchtet sich die schöne Prinzessin. Also auf geht’s Kinder, lasst den Kasper nicht im Stich. Nur mit eurer Hilfe kann dieses spannende Abenteuer gut ausgehen.

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 4 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.

Unabhängig vom Alter muss jede Person eine gültige Eintrittskarte besitzen um das Theater zu besuchen.