Eliszi spielt “Der gestohlene Geburtstagskuchen” (Kaspertheater)

Der Duft von frischgebackenem Kuchen liegt in der Luft und erfreut des Kaspers Herz. Schnell will er seiner lieben Großmutter noch einen schönen bunten Blumenstrauß pflücken, denn sie wird heute 80 Jahre alt.

Der gute Duft lockt nicht nur die Hexe aus den Lüfte heran, er dringt sogar hinunter bis in die Hölle. Da kann selbst der Teufel Großmutters Kuchen nicht widerstehen.

Ein extra spannendes Abenteuer für erfahrene Kasperbesucher ab etwa 4 Jahren.