Eliszi spielt “Der Straßenfeger Fridolin” (Kaspertheater)

Auch hier geht’s munter zu, wenn der Straßenfeger Fridolin seinen Besen mit dem Besen der Hexe verwechselt und plötzlich durch die Lüfte fliegt. Kasper und Gretel, die gerade ihren Zug in die Ferien verpasst haben, kommt ein fliegender Besen wie gerufen, um schnell und billig auf eine Insel zu verreisen. Die alte, böse Hexe lässt natürlich nichts unversucht: um ihren Besen zurückzuerhalten rudert sie sogar über den Ozean. Aber was passiert auf der Insel? Lebt da etwa ein Krokodil?

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 3 Jahren.