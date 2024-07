Eliszi spielt “Kaspers Geburtstagsfest”

So viele Kinder hatte die Großmutter nicht zu Kaspers Geburtstag erwartet. Da geht sie schnell noch in den Wald zum Brombeeren pflücken, damit der Kuchen auch reicht.

Was sie da alles unterwegs erlebt, lässt die Kinder in eine spannende Reise eintauchen. Die Kinder helfen wann immer sie können, damit am Ende alle zusammen feiern und zu Kaspers Geburtstagsfest tanzen können.

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 3 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.

Unabhängig vom Alter muss jede Person eine gültige Eintrittskarte besitzen um das Theater zu besuchen!