Eliszi spielt “Der Zauberer Hurilaguri und der kleine weiße Hase” (Kaspertheater)

Der Kasper bittet seine liebe Großmutter um Geld für eine Eintrittskarte für die Aufführung des mächtigen Zauberers Hurilaguri zu kaufen. Jedoch ist der weiße Hase verschwunden, den der Zauberer aus seinem Zylinder zaubert. Mit Kaspers Hilfe und frischen Mohrrüben schafft des Zauberers Diener Tom es den Hasen noch rechtzeitig zur großen Vorstellung zu locken.

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 3 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Die Altersangabe soll Ihnen lediglich eine Orientierungshilfe bieten, wenn Sie Vorführungen mit kleinen Kindern besuchen möchten. Generell gilt, dass auch junge Zuschauer in der Lage sein sollten, der Vorstellung für ca. 35 - 40 Minuten leise zu folgen. Hier ist jedes Kind unterschiedlich.