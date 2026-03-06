Eliszi spielt: “Die Räuber vom Kasperwald”

Spannend geht es zu im Kaspertheater...

Die Kinder versuchen ihren Freund den Kasper zu warnen, denn aus dem dunklen Wald schleicht der freche Räuber heran. Die Spannung steigt bis zum Siedepunkt, denn wie der Kasper sich auch dreht und wendet, er sieht den Räuber nicht, vor dem die Kinder ihn warnen...

Aber zum Glück kommt der Seppel, mit Hilfe der mutigen Kinder kann er den Kasper befreien. Ja und eine Belohnung gibt’s auch noch als Seppel die schlafenden Räuber zur Polizei bringt... Aber das verdanken wir Kaspers Großmutter... Wollt ihr's genau wissen? Dann kommt und besucht die Kasperfamilie persönlich.

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 4 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.