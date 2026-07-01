Eliszi spielt “Kaspers Geburtstagsfest”

So viele Kinder hatte die Großmutter nicht zu Kaspers Geburtstag erwartet. Da geht sie schnell noch in den Wald zum Brombeeren pflücken, damit der Kuchen auch reicht.

Was sie da alles unterwegs erlebt, lässt die Kinder in eine spannende Reise eintauchen. Die Kinder helfen wann immer sie können, damit am Ende alle zusammen feiern und zu Kaspers Geburtstagsfest tanzen können.

Ein spannendes Puppentheaterstück für Kinder ab etwa 3 Jahren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.