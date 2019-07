In Eliszis Figurenmusical ist die Hexe Eliszi zu Fuß unterwegs zum großen Hexenkongress. Ihr Besen ist entzwei gebrochen.

Begleitet wird sie auf ihrem beschwerlichen Weg von ihrem Kater Peter und dem Raben Kraks.

Sie möchte sich das Leben leichter machen mit Hilfe ihrer Zauberkunst, aber Kraks kann das viel besser.

Zu ihrer Überraschung entdeckt sie, dass sich eine ganze Mausefamilie in ihrem dicken Hexen-Rezeptebuch einquartiert hat.

Peter ist sofort verliebt in die ach so reizende Prinzessin Maus. Diese aber liebt die arme Feldmaus und weil sie so ein bescheidenes Leben mit dem Feldmäuschen teilt, haben sie im dicken Buch ein warmes Nest für ihre Kinderschar eingerichtet.

Ein Stück, mit viel Gesang und charmantem Humor, auch besonders für große Kinder und Erwachsene geeignet.

Da dieses Stück besonders viel Ruhe braucht, sollten insbesondere auch jüngere Besucher in der Lage sein ca. 45 min. still zu sitzen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich unsere Vorführungen in der Regel nicht nur speziell an sehr kleine Kinder richten, sondern Menschen jedes Alters erfreuen können.

Unabhängig vom Alter muss jede Person eine gültige Eintrittskarte besitzen um das Theater zu besuchen!

Eintrittspreise:

Kinder: 6 €, Erwachsene: 6 €, Förderticket: 8 €

Sondervorstellungen für Gruppen finden nach Vereinbarung statt. Gruppenermässigungen bitte erfragen.