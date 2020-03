Elke Heidenreich zählt zu den Größen der Literaturkritik in Deutschland. Ihre Kritiken in Printmedien, Funk und Fernsehen, vor allem in ihrer Sendung "Lesen!", genießen hohes Ansehen und dienen Lesebegeisterten als Kompass auf der Suche nach spannender Literatur.

Bei ihrem ersten Auftritt in Tübingen wirft sie einen Blick über den großen Teich und wird im Gespräch auf der Bühne dem Publikum exklusiv einige ihrer amerikanischen Lieblingsbücher vorstellen und besprechen.