Elke Mauz: Herbarium in Ton

In den keramischen Arbeiten von Elke Mauz spiegelt sich ihre enge Verbundenheit mit der Natur. Deren Vielfalt an Formen und Strukturen regen sie zu immer neuen kreativen Auseinandersetzungen an.

In dieser Ausstellung zeigt sie Plastiken mit überwiegend gepressten Tonsträngen, die ein straff geometrisches und räumlich vernetztes Arbeiten ermöglichen und auch das Aufgreifen organisch geschwungener Formen gewähren. Die Objekte werden vor dem zweiten Brand mit einer Porzellanschicht überzogen. Einige Arbeiten hat sie in einem dritten Brand in Sägemehl geräuchert.