Elkes offener Handarbeitstreff

Die Tage werden kälter, es zieht uns langsam wieder mehr zurück in die warme wohlige Stube. Aber müssen das immer die eigenen vier Wände sein? Stricken und Häkeln liegen voll im Trend, in immer mehr (Groß-)Städten treffen sich Menschen jeden Alters zum gemeinsamen Werkeln. Wenn Euch zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder Ihr einfach Lust auf „Woll-Arbeiten“ in geselliger Runde habt, dann kommt vorbei bei unserem neuen Angebot:

An herbstlichen Nachmittagen möchte Elke Treier, deren Herz schon lange fürs Häkeln, Stricken und Co. schlägt, ehrenamtlich einen offenen Treff im KOMM anbieten.

Herzlich willkommen sind alle Generationen und Menschen, die gerne gemütlich auf einen Plausch bei Tee oder Kaffee zusammensitzen und dabei einer eigenen Handarbeit nachgehen oder einfach dabei sein und zuschauen möchten.

Auch wer selbst keine Erfahrung in dem Bereich, aber Interesse hat es mal auszuprobieren bzw. zu lernen oder irgendwelche Tipps braucht, darf gerne mit eigenem Material und Häkel-/Stricknadel kommen. Elke zeigt Euch gerne wie es geht und ist auch offen für fachlichen Austausch!