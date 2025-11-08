Ella Carina Werner

Galerie und Forum für Angewandte Kunst Bocksgasse, 73525 Schwäbisch Gmünd

Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt.

Warum haben Schlangen eigentlich keine Arme? Damit sie keine Care-Arbeit machen müssen. Und warum sind Highland-Kühe so stark behaart? Weil es ihnen komplett egal ist, ob die Bullen das jetzt begehrenswert finden oder nicht. Ella Carina Werner liest Gedichte: gereimte, hochkomische „feministische Tiergedichte“, die vor selbstbewussten, schwer empowerten Weibchen nur so wimmeln.

Außerdem präsentiert die gefeierte Satirikerin und Titanic-Mitherausgeberin jede Menge alltagsnahe und zugleich komplett wunderliche Geschichten aus ihrem Leben als Frau, Mutter und Salonlöwin.

Info

Galerie und Forum für Angewandte Kunst Bocksgasse, 73525 Schwäbisch Gmünd
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Ella Carina Werner - 2025-11-08 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Ella Carina Werner - 2025-11-08 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ella Carina Werner - 2025-11-08 17:00:00 Outlook iCalendar - Ella Carina Werner - 2025-11-08 17:00:00 ical

Tags