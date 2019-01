× Erweitern Ella Endlich

Endlich! ELLA ENDLICH mit eigener Band, neuen und bewährten Hits am 23. Februar 2019 im Rosengarten Mannheim

Das musische Talent wurde ELLA ENDLICH bereits in der Kulturhauptstadt Weimar in die Wiege gelegt. Ihr Talent wurde schon früh entdeckt: Sie ging noch zur Schule, als sie als Junia Ende der 90er Jahre in die Charts katapultiert wurde und schon standen Viva-Auftritte, Bravo-Storys, Video-Drehs und Auftritte rund um den Globus auf dem Programm. Es folgte eine Ausbildung in Schauspiel, Tanz und Musical mit Schwerpunkt Gesang. Im Jahr 2009 gelang ihr dann mit dem symphonischen Titel „Küss mich, halt mich, lieb mich“ der Durchbruch. Der Song hielt sich über ein Jahr in den deutschen Charts und erlangte Goldstatus. Am 23. Februar 2019 wird ELLA ENDLICH den Rosengarten Mannheim verzaubern.

Gereift, geerdet, eigenständig. So präsentiert sich ELLA ENDLICH aktuell nach diesem großen Single-Erfolg. Die Prinzessinnen-Schuhe sind von ihr abgefallen. Ihr Thema, über das sie singt, bleibt die Liebe. Die zwischen Paaren, aber auch die andere: Selbstlos, hilfsbereit, mit sozialer Kompetenz, mitfühlend, positiv, Leben lassend, bejahend, in jedem Fall aber ehrlich.

ELLA ENDLICH klingt frisch, sympathisch und modern, mit ihrem sehr eigenen Mix aus Dance, Pop und Schlager ist ELLA ENDLICH unverwechselbar.