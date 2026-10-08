Ella Stern beginnt ihren musikalischen Weg als Deutschpop-Liedermacherin in ihrer Heimatstadt Wien nach einer mehrjährigen Musical-Ausbildung in Hamburg. Deutschsprachige Coverversionen internationaler Hits auf Social Media bringen sehr große Resonanz und führen sie beinahe nahtlos weiter zur eigenen Musik. Mit ihrer ersten EP „darf ich bitten?“ im Herbst 2025 und der ersten vollständig ausverkauften, gleichnamigen Headliner-Tour durch Deutschland und Österreich im Dezember 2025 endet das erste große und sehr erfolgreiche Kapitel. Am 30.1.2026 beginnt mit dem Release des Songs „amelie“ nun ein neues.

Ella singt aus der Quarterlife-Crisis-Sicht über Themen, die uns letztlich doch alle betreffen. Sie erzählt die Dinge aber immer aus einem Blickwinkel, der etwas anders ist als das, was man gewohnt ist. Ein humoristischer Twist, eine andere Erzählperspektive und am Ende möchte man bei ihrer Musik auch zu den schwereren Themen immer gerne ein bisschen tanzen.