Ellen und Bernd Marquart Quartett

„Blues and Scat“ heisst das aktuelle Programm der amerikanischen Sängerin und Pianisten Ellen Marquart und des süddeutschen Trompeters und Flügelhornisten Bernd Marquart.

Swingender Blues, im vollem Spektrum von kick-back-and-relax bis zu schwindelerregenden Tempi, und der zu ihrem Markenzeichen gewordene synchrone Gesang-/Trompetenscat prägen den Sound der Marquarts, die in den letzen Jahren vorzugweise als Duo unterwegs sind.

Aber an diesem Abend sind zwei weitere absolute Hochkaräter der Jazz-Szene dabei: Der Schlagzeuger Willy Ketzer und Joel Locher am Bass. Die Referenzen dieser beiden Musiker reichen von Paul Kuhn über Helge Schneider und diversen hochklassigen Big Bands bis hin zu Birelli Lagrene, Scott Hamilton und Pee Wee Ellis. Willy Ketzer und Joel Locher sorgen unermüdlich für den Groove und Swing, variierten Rhythmen, treiben an, kommentierten Soli von Klavier und Flügelhorn/Trompete - und glänzen selber als Solisten. Locher mit dem warmen und sinnlichen Ton seines Basses. Mit unglaublicher Fingerfertigkeit schafft er eine Tongirlande um die andere. Ketzer beeindruckt durch seine hellwache Präsenz. Seine explosiven Soli und sein mitreißendes, komplexes Spiel begeistern das Publikum.

Ellen Marquart - Vocals & Piano

Bernd Marquart - Trompete & Flügelhorn

Joel Locher - Bass

Willy Ketzer - Drums