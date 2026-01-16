ELLES BAILEY ist eine preisgekrönte, von der Kritik gefeierte Künstlerin, die die Welten von Americana, Rock und Blues nahtlos miteinander verbindet. Zu diesen Auszeichnungen gehört: UK-Song des Jahres 2020 bei den Americana Awards UK, Album des Jahres 2020 und 2023 bei den UK Blues Awards. Außerdem Künstlerin und Live-Act des Jahres 2023 bei den Americana Awards UK, Sängerin des Jahres 2023 bei den UK Blues Awards und „Künstlerin des Jahres“ 2020, 2021 und 2023 bei den UK Blues Awards – ein „Dreiersieg“, der sie von allen weiteren Siegen in dieser Kategorie ausschloss – weshalb man sie in diesem Jahr kurzerhand als „Sängerin des Jahres“ mit dem UK Blues Award ehrte - sowie ihrer Aufnahme in die UK Blues Hall of Fame.

Im Alter von drei Jahren wurde der im Grunde tragische Grundstock für ihre außergewöhnliche Stimme gelegt: wegen einer Lungenentzündung musste sie 17 Tage lang durch einen Schlauch atmen. Das Ergebnis war, dass ihre Stimme ein heiseres, tiefes Timbre erhielt. Über die Plattensammlung ihres Vaters kam sie mit der Musik in Berührung; es waren hauptsächlich Blues- und Rock'n'Roll-Platten von Chess Records. Sie begann, eine lokale Indie-Rockband zu leiten, bevor ihre Liebe zum Blues und Americana sie dazu veranlasste, eine passende Tourband zusammenzustellen. Auf ihre Debüt-EP „Who Am I to Me“ (2015) folgte die sechs Titel umfassende Sammlung „The Elberton Sessions“ (2016). 2017 ging sie nach Nashville, um dort ihr Debütalbum „Wildfire“ aufzunehmen. Zwei Jahre später kehrte sie nach Nashville zurück für die Aufnahmen des zweiten Albums „Road I Call Home“. Mit ihrem dritten Longplayer „Shining in the Half Light“ folgte sodann der Durchbruch sowie viele der erwähnten Auszeichnungen. Nachdem sie die langen Folgen der Corona-Beschränkungen abgeschüttelt hatte und 2023 endlich mit diesem dritten Album richtig auf Tour gehen konnte, machte sie sich sogleich an das vierte Album „Beneath the Neon Glow“. Etwa 40 Kompositionen, eine Schreibreise nach Nashville und eine angenehm unkomplizierte Aufnahmesession in Devon später hatte Bailey – unterstützt im Studio von ihrer fantastischen Live-Band – ihr bislang bestes Album auf den Punkt gebracht, das in England bis auf Platz 12 der Charts stieg. Und trotzdem ging es gleich weiter mit der Produktivität, und so erscheint noch in diesem Jahr bereits das nächste Album mit dem programmatischen Titel „Can’t Take My Story Away“. Denn „während die letzten Alben stets zügig entstandene Schnappschüsse des jeweiligen Moments waren, haben wir an dem neuen Album über drei Jahre gearbeitet und Songs aufgegriffen, die zum Teil über zehn Jahre alt sind“, wie sie sagt. Inhaltlich geht es um die Aufarbeitung ihres Impostersyndroms sowie einen ehrlichen Blick auf die Person hinter der Künstlerin. Es ist also ihr bislang bei weitem persönlichstes Album geworden.