Elli Unruh liest aus ihrem Roman

Elli Unruhs erster Roman wurde 2026 gleich für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Elli Unruh wurde 1987 in Georgijewka (Kasachstan) geboren und arbeitet im Deutschen Literaturarchiv Marbach als Bibliothekarin. Ihr Roman erzählt vom rauen Leben einer kleinen mennonitischen Gemeinde in Kasachstan. Einst von Katharina der Großen ins Zarenreich geholt, um landwirtschaftliche Kolonien zu gründen, lebt die Gemeinschaft in einer Landschaft von herber Schönheit.