Die Ellwanger Heimattage finden in diesem Jahr am 21. und 22. Juli 2018 statt.

"Ochsentour und angenehm?", ein Widerspruch, sollte man denken. In Ellwangen hat dieser Satz aber durchaus seine Berechtigung. Denn auf dem Ellwanger Schloß läßt sich bei den Heimattagen trefflich feiern bei schäumendem Bier und knusprigem Ochsenbraten. Letzterer wird am Spieß in einem 20 Meter hohen Kaminturm gedreht und Portion für Portion an die heißhungrigen Besucher des Festes verteilt.

Bis es soweit ist, bedarf es aber einer wohldurchdachten Vorbereitung: die Gewürzmischung muß stimmen, das Feuer muß die richtige Temperatur haben, der Grill muß sich gleichmäßig drehen. Bis das Fleisch den richtigen Biß hat, vergehen schließlich gut 8 Stunden. Mit langstieligem Messer und weitem Schurz ausgerüstet nehmen der Oberbürgermeister und die Vertreter aus den Partnerstädten dann den Anschnitt vor. Wenn die Bürgergarde dazu noch ihren Salut geschossen hat, sind die Heimattage offiziell eröffnet.

Entstanden sind die Heimattage in den 50er Jahren, damals hieß das Motto noch "Beim Fürstpropst zu Gast". Seitdem ziehen die Ellwanger Jahr für Jahr am letzten Wochenende vor den Sommerferien auf das Schloß, wo man alte Bekannte trifft und neue Bekannte macht. Der herrliche Arkadenhof aus der Spätrenaissance oder die Stände und Sitzmöglichkeiten im Vorhof laden dazu gerade ein.