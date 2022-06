Ellwanger Heimattage

Entstanden sind die Heimattage in den 50er Jahren, damals hieß das Motto noch "Beim Fürstpropst zu Gast".

Seitdem ziehen die Ellwanger Jahr für Jahr am letzten Wochenende vor den Sommerferien auf das Schloss, wo man alte Bekannte trifft und neue Bekannte macht. Derzeit wird das Schloss generalsaniert, deshalb werden die Heimattage erstmals in der Innenstadt veranstaltet. Auf den Bühnen auf dem Marktplatz und am Fuchseck erwartet die Gäste ein vielfältiges Kulturprogramm.

Weitere Infos folgen.