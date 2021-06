"Ellwanger in der Jagst" - Ein Beitrag zur städtischen Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert

Nicht zuletzt mit der Planung der Landesgartenschau rückt die Jagst wieder stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung. Dass die Jagst auch als Badeplatz gedient hat, ist nicht mehr allen präsent. Auch dass es im Laufe der Zeit nicht nur örtliche, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen gab, die sich in der Badekultur widerspiegelten, zeigt Dr. Anselm Grupp in einem bebilderten Vortrag über die wechselvolle Geschichte der Ellwanger Badeanstalten von verschiedenen Badestellen an der Jagst über den Muckenweiher bei Ellenberg bis zum Kressbachsee auf.

Veranstalter: Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen