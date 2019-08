Vom 21.09. bis 22.09. finden die „Ellwanger Pferdetage“ auf dem Schießwasen statt. Vor der historischen Stadtkulisse wird den Besuchern an zwei Tagen ein vielfältiges und sehenswertes Programm mit Vorführungen und Wettbewerben des Pferdebreitensportes und der Pferdezucht geboten. Einen besonderen Zauber verspricht seit den ersten Ellwanger Pferdetagen die „Nacht der Pferde“ am Samstagabend. Und auch in diesem Jahr bietet die Abendveran­staltung Unterhaltung vom Feinsten: Turniervoltigieren, „Geschichten zu Pferde“ werden erzählt, Friesenquadrillen oder auch die „Kutschen in voller Fahrt“ sind nur einige Highlights dieses stimmungsvollen und faszinierenden Abends.

Mit verkaufsoffenem Sonntag