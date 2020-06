Ellwanger Schlosskonzert mit dem Rivinius Klavier Quartett

Paul Rivinius (Klavier) unterrichtete bis 2010 als Professor für Kammermusik an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin.Siegfried Rivinius(Violine)ist 1. Konzertmeister bei den Duisburger Philharmonikern (Orchester der Deutschen Oper am Rhein).Benjamin Rivinius(Viola) ist 1. Solo-Bratscher der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern.Gustav Rivinius(Violoncello) unterrichtet als Professor an der Musikhochschule des Saarlandes.ProgrammTheodor Kirchner - Klavierquartett c-moll op.84Florent Schmitt - Hasards op. 96Ludwig van Beethoven - Symphonie Es-Dur op. 55 in der Fassung für Klavierquartett von Ferdinand RiesKarten für Schüler und Studenten: 5 €, (20,- € für Erwachsene, 15,- € für Stiftsbundmitglieder): Tourist-Information Ellwangen: Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de. Der Thronsaal ist über einen Aufzug im Schlossinnenhof barrierefrei erreichbar.

Wegen der Corona-Problematik und die im Thronsaal auf max. 40 Personen begrenzten Zuschauerplätze hat sich das Ensemble bereit erklärt, das Konzert um 19 Uhr und nochmals um 20.30 Uhr zu geben. Das Programm wird deshalb auf ca. 1 Stunde reduziert und ohne Pause durchgeführt. Karten gibt es nur im Vorverkauf, keine Abendkasse.