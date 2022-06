Ellwanger Schlosskonzert mit Hubert Salmhofer, Klarinette Elisabeth Väth-Schadler, Klavier

Thronsaal im Schlossmuseum

Die beiden in der Steiermark/Österreich gebürtigen Künstler haben sich bereits während ihrer Studienzeit an der Musikuniversität Graz kennen gelernt. Hubert Salmhofer schloss seine Studien bei Prof. Schönfeldinger ab, Elisabeth Väth-Schadler absolvierte bei den Prof. Benda, Wittlich und Zeller, Musikuniversität Graz. Beide Künstler lehrten lange Jahre an der Musikuniversität Graz und sind heute Professoren für ihre jeweiligen Instrumente am Klagenfurter Landeskonservatorium. Das Duo besteht seit über 10 Jahren und übt eine rege Konzerttätigkeit aus, vor allem in Österreich. Seit 2013 kommt das Duo auch zu Konzerten nach Deutschland. Begünstigt durch die berufliche und örtliche Nähe sind beide Partner bestens aufeinander eingespielt.

Programm:

Jaka Pucihar: 1. Sonate für Klarinette und Klavier

Georges Marty: Fantaisie für Klarinette und Klavier

George Gershwin: 3 Preludes (piano solo)

Jean Francaix: Thema mit Variationen

Leonard Bernstein: Sonata for clarinet and piano

Benny Goodman: „Clarinet a la king“ – „Stompin‘ at the Savoy“

Béla Kovacs: „After you, Mr. Gershwin“

Karten: Tourist-Information Ellwangen: Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de, an der Abendkasse und über Reservix.

Der Thronsaal ist über einen Aufzug im Schlossinnenhof barrierefrei erreichbar.