Ellwanger Schlosskonzert mit Johanna Seitz und Christoph Mayer

Klänge, die verzaubern - Musik, die mitten ins Herz trifft - geistreich und emotional zugleich...

Mit Barockharfe und Barockvioline schaffen die beiden Musiker eine wunderbare Atmosphäre aus einer Mischung von Esprit und Sentiment, in der Freud´ und Leid erlebbar und hörbar werden. Vom dramatischen italienischen Eifersuchtsausbruch „Il Geloso“ zum frechen „Scottish fiddle tune“, von tiefer englischer Melancholie „Lacrimae – flow my tears“ über virtuose Sonaten bis hin zum fröhlichen Lovesong „John, come kiss me now“ erleben Sie die große Gefühlspalette der barocken Welt.

Das Programm besticht durch die Vielfalt der Klänge, den musikalischen Dialog der beiden Instrumente und durch die Einzigartigkeit der ausgewählten Werke.

Johanna Seitz studierte Konzertharfe in Wuppertal und Essen (Hochschulpreis), Barockharfe in Den Haag und Mailand. Ihr Interesse gilt dem Spielen und Erforschen vor allem historischer Harfen sowie der Suche nach originaler Harfenmusik. Als Continuospielerin und Solistin ist sie Gast auf vielen Festivals in Europa, im Nahen Osten, in Asien und Afrika. Sie gibt Kurse für Alte Musik und Folklore (Steglitzer Tage für Alte Musik, Akademie Alte Mühle Bellersen).

Christoph Mayer erhielt seine geigerische Ausbildung an den Musikhochschulen in München und Köln. Eine intensive Auseinandersetzung mit der historischen Aufführungspraxis führte zur Mitwirkung in renommierten deutschen Barockorchestern, wie dem Ensemble „musica antiqua köln“. Seine hohe Reputation als Kammermusiker belegen Auftritte bei internationalen Musikfestivals und in bedeutenden Konzertsälen wie der Londoner Wigmore Hall oder der Berliner Philharmonie. Mayer ist gefragter Dozent für historische Aufführungspraxis auf Kursen und Seminaren. 2006 wurde er zum Ehrenprofessor ernannt.