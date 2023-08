Ellwanger Schlosskonzert mit dem Trio Variabile

Samstag, 26. August 2023, 19 Uhr, Thronsaal im Schlossmuseum

Trio Variabile

Barbara Moser (Klavier)

Marilies Guschlbauer (Cello)

Alexey Mikhaylenko (Klarinette)

Barbara Moser ist Professorin für Klavier an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Ihre hohen solistischen Fähigkeiten stellt sie in Soloabenden in vielen bedeutenden Festivals Europas und auf Konzertreisen in der ganzen Welt unter Beweis. Darüber hinaus widmet sie sich in höchster Intensität und mit den berühmtesten Sängerinnen und Instrumentalistinnen von heute der Kammermusik.

Marilies Guschlbauer schloss ihr Bachelorstudium bei Clemens Hagen am Mozarteum Salzburg mit Auszeichnung ab und setzt derzeit ihre Ausbildung bei Nicolas Altstaedt an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und bei Reinhard Latzko an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien fort.

Alexey Mikhaylenko schloss 2009 sein Klarinettenstudium in Moskau ab, seither ist er als Klarinettist und Dirigent tätig. Er ist Mitbegründer der Formationen "Messiaen Quartett" und "Vienna Ensemble", sowie Mitglied des "Trio Variabile". Er ist Preisträger von sechs internationalen Klarinetten- und Kammermusikwettbewerben in Österreich, Portugal, Polen und Russland und studierte von 2016 bis 2021 am Institut für Orchesterdirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Programm

W. A. Mozart ((1756 – 1791) - Kegelstatt-Trio Es-Dur KV 498

Carl Vollweiler (1813 – 1848) - Trio concertante sur des thèmes italiens op.15 (Opernthemen von

Donizetti)

Max Bruch (1838 – 1920) - Aus: Acht Stücke op.83 , Nr.2, Nr. 5, Nr.7

Paul Juon (1872 - 1940) - Trio Miniatures

Nino Rota (1911 - 1979) - Trio für Klarinette, Klavier und Cello

Karten für Schüler und Studenten: 5 €, (25,- € für Erwachsene, 20,- € für Stiftsbundmitglieder): Tourist-Information Ellwangen: Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de, über Reservix und an der Abendkasse. Der Thronsaal ist über einen Aufzug im Schlossinnenhof barrierefrei erreichbar.