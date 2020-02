Ellwanger Sparkassenlauf in den Frühling

DJK Ellwangen

Startzeiten und Strecken:

13:00 Uhr EnBW ODR-Schülerlauf1km(Jg. 2009u. jünger)

13:15 Uhr EnBW ODR-Schülerlauf 1km(Jg.2005-2008)

13:30 Uhr Stadtwerke Hobbylauf 5km (eine Runde, auch Walking/Nordic Walking)

14:15 Uhr Sparkassen Hauptlauf 10km (zwei Runden)

Streckenbeschreibung:5km und 10km:

5km-Rundkurs im Ellwanger Galgenwald (ca. 80 Höhenmeter), etwa 75% geschottert und 25% asphaltiert, der ein-(5km) bzw. zweimal (10km) gelaufen wird

1km:Rundkurs mit Wendepunkt(100% asphaltiert)

Anmeldung:Online:www.leichtathletik-ellwangen.de

Carmen Vaas, Rostocker Str. 47, 73479 EllwangenTel.:01578280 55 49

Voranmeldungen bis Mittwoch, 18. März 2020

Nachmeldungen bis 30 Minuten vor dem Start

Meldegebühren:

Hobbylauf / Walking 5,-€ (inkl. Verbandsabgabe)

Hauptlauf 5,-€

Schülerlauf 2,-€

Nachmeldung 3,-€ Zuschlag

Altersklassen:U10M/W82012und jünger

M/W92011

U12M/W102010

M/W112009

U14 M/W122008

M/W132007

U16M/W142006

M/W152005

männl./weibl. U182003/2004

männl./weibl. U202001/2002

Aktive2000-1991

Senioren M/W 301990-1986

Senioren M/W 351985-1981

usw. bis

Senioren M/W 751945und älter

Wertungen:

Schülerlauf: Altersklassenwertungen M/W15 bis M/W8

5km-Lauf: U16 (2005und jünger), U18, U20, Aktive,Senioren M/W30 bis M/W75

Für Walker/innen gibt es Zeitmessung für die Urkunden, es werden aber keine Platzierungengewertet

10km-Lauf: U18(2003und jünger), U20, Aktive, Senioren M/W30 bis M/W75

Ehrungen: Urkunden für alle Teilnehmer, Sonderpreis für das größte Team, Sachpreise für die drei schnellsten Läufer/innenüber 5/10km

Siegerehrung: Zeitnah imAnschluss an den jeweiligen Lauf

Teilnahmebedingungen: Laufen ist gesund, trotzdem kann ein Lauf bei bestimmten Vorerkrankungen ein gesundheitliches Risiko darstellen. Eine Teilnahme ist daher nur in guter körperlicher Verfassung möglich. Eine erste Orientierung hierzu kann der PAPS-Test (www.paps-test.de) liefern, eine definitive Einschätzung der Sporttauglichkeit ist aber nur ärztlicherseits möglich.

Datenschutz: Mit der Anmeldung werdender Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten durch den Veranstalter für die Zwecke der Durchführung der Veranstaltung eingewilligt. Die Ergebnisseder Laufveranstaltung werden vom Veranstalter gespeichert und in Ergebnislisten zusammengefasst. Der Teilnehmer stimmt der Veröffentlichung dieser Daten durch den Veranstalter in allen relevanten Medien zu. Der Teilnehmer willigt in die Veröffentlichungder während der Veranstaltung aufgenommenen Fotos auf unserer Homepage ein.

Sonstiges: Umkleiden/Duschen und Bewirtung in der RundsporthalleDie Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr! Der Veranstalter übernimmt keine Haftung fürUnfälle, Diebstähle oder sonstige Schäden jeglicher Art