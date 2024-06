Ellwangers Weinausschank am Grafenberg

Weinausschank am Schorndorfer Wengerthäusle.

Sonntag, den 28. Juli und Sonntag, den 18. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Das idyllische Wengerthäusle befindet sich direkt am Schorndorfer Grafenberg unterhalb des beeindruckenden Schorndorfer Prismas – umgeben von malerischen Weinbergen lädt es zum Verweilen und Genießen ein. Zu den ausgeschenkten Ellwanger-Weinen wird passendes Gebäck angeboten – eine perfekte Kombination für alle Sinne! Bitte beachten Sie, dass das Wengerthäusle nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. So bleibt die natürliche Idylle ungestört und Sie können unsere wunderschöne Landschaft in vollsten Zügen genießen. Wir freuen uns darauf, diese beiden besonderen Tage mit Ihnen zu verbringen und gemeinsam die Liebe zur Natur und zum guten Wein zu teilen.