Elly Weiblen - Klangraum-Raumklang - Finissage

Die Suche nach dem Formgefüge, dem Rhythmus der Formen in der Leerfläche und dem Klang der verfugten Farbflächen bestimmt das Schaffen der 1950 in Stuttgart geborenen Elly Weiblen. Es ist im Grunde ein musikalischer Ansatz. Schärfe, Unschärfe, Hauchzartes, schwere Formen, das sinnliche Spiel der Farbe sind das große Feld. Die pulsierenden Flächen der Farben erfordern ein vielmaliges Ineinandermalen unterschiedlicher Tönungen. In der Tuschzeichnung dagegen geht es um das Tun und das Nichttun, dem Spiel der Tusche in der unberührten Fläche des Papiers. Die Leere ist das Tragende. Die Formen selbst sind unmittelbar zu setzen. – There is only one shot.

Eröffnung: 22. März 2020, 11 Uhr

Führungen: