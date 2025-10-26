Elmar ist ein Elefant. Allerdings ist er kein bisschen elefantenfarben wie seine Herde um ihn herum – er ist kunterbunt!

Er trägt alle Farben, die man sich nur vorstellen kann und ist für die Elefantenherde oft ein Farbklecks im grauen Alltag. Elmar stiftet seine Mitlebewesen oft dazu an, neue Erfahrungen zu machen. Er begegnet jedem Abenteuer mit Freude und ist immer bereit, sie mit seinen Freunden zu durchleben!

DAVID MCKEE (1935-2022) war ein britischer, freischaffender Maler und Kinderbuchautor von internationaler Berühmtheit. Die Reihe um den bunten Elmar gilt als seine erfolgreichste Buchserie, deren letztes Buch „Elmar und das Geschenk“ im Frühjahr 2023 posthum im Thienemann-Esslinger Verlag erschien.