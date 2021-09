Mit dem ELO Solution Day wollen wir Sie umfassend über die Möglichkeiten zur Digitalisierung Ihrer bestehenden Geschäftsprozesse in allen Bereichen informieren. Wir laden Sie dazu herzlich am 21. Oktober 2021 ins Kultur- und Kongresszentrum „Das K” in Kornwestheim bei Stuttgart ein – seien Sie dabei und erleben Sie unsere Lösungen für Ihre Fachabteilungen unter dem Motto: Digitalisierung. Gewusst wie.

Freuen Sie sich auf ein breites Spektrum an Fachvorträgen. Ausgewählte Kunden aus Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen und Branchen berichten zudem in Praxisvorträgen darüber, wie sie den Schritt in die digitale Zukunft mit ELO bereits erfolgreich gemeistert haben.

Um Lösungsansätze beim Thema rechtskonforme Archivierung geht es im Workshop von Dirk-Peter Kuballa, Mitverfasser der GoBD. Informationen aus erster Hand sind garantiert! Abgerundet wird der ELO Solution Day von einer begleitenden Fachausstellung unserer ELO Business Partner – zahlreiche Gelegenheiten also zum Networking und persönlichen Erfahrungsaustausch!