Chartstürmer Eloy de Jong setzt nicht nur einen drauf: Neben der am 5. Oktober erschienen erweiterten Deluxe-Edition des #1-Albums „Kopf aus – Herz an“ (TELAMO), wird er im Herbst 2019 erstmals auch auf große SoloTournee gehen. Startschuss für die fast 20 Konzerte, ist der 13.10. nächsten Jahres. Tickets gibt`s ab 10.10.2018 unter eventim.de, ab 12.10. an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kaum zu glauben, in welchem Tempo Eloy de Jong in den zurückliegenden Monaten die deutschsprachige Schlagerwelt erobert hat: Auf den wahrlich „magischen Moment“, als der einstige Caught in the Act-Sänger aus den Niederlanden in Florian Silbereins Show „HEIMLICH! Die große SchlagerÜberraschung“ mit der ersten Live-Performance des Songs „Egal was andere sagen“ einen der „emotionalsten Auftritte des Jahres“ ablieferte, folgte direkt die erste #1 in den Downloadcharts. Der dazugehörige Clip verzeichnete binnen kürzester Zeit mehr als 3,8 Millionen Views.

Er hat den Soundtrack zum Jahrhundertsommer definiert. Seit dem Sensationserfolg im Frühsommer gilt dieser Longplayer als das SchlagerDebütalbum des Jahres 2018: Mit dem Album „Kopf aus – Herz an“ sollte Eloy de Jong zunächst wochenlang die Spitzenregion der deutschen Charts aufmischen, um schließlich sogar die #1 zu erobern.

Aber Eloy des Jong verzaubert seine Fans auch in den kommenden Monaten: Neben der Deluxe-Edition seines #1-Albums, mit sechs Bonus-Tracks, erscheint die neue Album-Edition zeitgleich auch als spezielle Fanbox, inklusive einer extrem persönlichen und nur in dieser Konfiguration erhältlichen Exklusiv-DVD und vielen weiteren Specials, die Fanherzen höherschlagen lassen… Zu den vielen Highlights der Edition zählt u.a. eine exklusive Remix-Version seiner brandneuen Single „Liebe kann so weh tun“ feat. Marianne Rosenberg!

So sympathisch, wie Eloy auf dieser DVD tiefe Einblicke in seine persönliche Erfolgsgeschichte erlaubt, so sympathisch präsentiert sich der Sonnyboy auch auf der Bühne. Explosiv, vielseitig, bewegend und tiefschürfend interpretiert er seine deutschen Schlagersongs und lässt keinen Zweifel daran, dass aus dem einstigen Teenager-Schwarm mit der Zeit ein sehr viel reiferer Künstler geworden ist, der in seinen Songs Leichtigkeit und Tiefgang kombiniert und Gefühle verpacken kann wie kaum ein anderer.