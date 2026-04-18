else (someone)

Else liegt mit ihren Freund*innen am Bergsee vor dem alten Schlosshotel, sonnt sich, trinkt Limo, flirtet – alles scheint unbeschwert. Aber zuhause ist dicke Luft. Ihr Vater verspielt nicht nur sein Geld, sondern auch das Familienglück. Plötzlich steht Dorsday, ein alter Freund des Vaters, vor Elses Liegestuhl. Könnte er nicht der Familie aushelfen? Klar kann er das! Meint ihre Mutter. Aber dafür will er Else einmal ohne ihren Bikini sehen.

Eine junge Frau erlebt sexuelle Belästigung. Nichts Neues? Drei ELSES spiegeln die Lebenswelten von Frauen wider. Es ist das Erleben eines Systems, das alle FLINTA betrifft, kein tragischer Einzelfall. Die Inszenierung zeichnet in schlaglichtartigen Szenen ein Bild, wie Macht, Gewalt und Geschlechterrollen miteinander verwoben sind. Drei ELSES laden dazu ein, gemeinsam patriarchale Strukturen einzureißen.