Eltern beraten Eltern in Schulfragen

Kennen Sie das? - Jeder war einmal auf der Schule; aber die Schule hier und heute ist anders. Zudem nimmt man als Eltern eine andere Rolle ein und steht vor vielen Fragen und Entscheidungen zum Wohle des Kindes.

Wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben und andere Eltern beim Einstieg in die Schule unterstützen möchten, könnten Sie Elternmentor oder Elternmentorin werden. Oft sind es die Familie, die eine andere Sprache sprechen oder einen anderen kulturellen Hintergrund haben und dann Unterstützung besonders dringend brauchen, um wiederum ihre Kinder gut begleiten zu können. Hierfür wollen wir hier in Reutlingen ein Netzwerk aufbauen, in dem die Eltern eingebunden sind und miteinander ins Gespräch kommen. Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren, beratend aktiv zu werden, um nicht zuletzt dadurch auch andere Eltern kennenzulernen, kommen Sie zur Informationsveranstaltung und schnuppern Sie ins Projekt.