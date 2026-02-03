Eltern sein – ein Spannungsfeld

Die Pädagogik ist im Wandel und damit auch die Erziehung zuhause.

Dies ist mit Sicherheit in vielfacher Weise begrüßenswert, führt aber auch zu Unsicherheiten und Spannungsfeldern für Eltern, die sich mit vielen Fragen konfrontiert sehen: Was ist noch richtig? Was darf ich noch machen? Ab wann wird es für mein Kind gefährlich? Handelt es sich um gesellschaftlichen Zwang oder um meine eigene Vorstellung? Wie kann ich den vorhandenen Bedürfnissen gerecht werden? In diesem halbtägigen Workshop sollen diese Fragen aufgegriffen werden um Eltern in ihren Kompetenzen, die Erziehung und den Umgang mit ihren Kindern zu stärken und einen geeigneten Weg aufzuzeigen.

