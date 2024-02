Eltern sein - fair verteilt?! Wie gesellschaftliche Strukturen wirken

#FACESOFMOMS

Fachlicher Input von Facesofmoms* und offene Diskussion zu Mutterschaft, Care und struktureller Ungleichheit.

Natalie Stanczak und Nicole Noller sprechen in ihren Impulsen über den Zusammenhang von Mutterschaft, Care und struktureller Ungleichheit. Wie hängen Gesellschaft, gesellschaftliche Strukturen und unbezahlte Fürsorgearbeit (Care-Arbeit) zusammen? Was bedeutet strukturelle Ungleichheit, wer ist betroffen und wen betrifft es? Wieso wirken Rollenerwartungen und tradierte Rollenverständnisse weiterhin in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft? Kann oder muss Mutterschaft und Care als politische Kategorie begriffen werden und was würde daraus resultieren? Diese Fragen werden offen gestellt und an diesem Abend diskutiert. Darüber hinaus lesen Facesofmoms* Textpassagen aus ihrem Buch „Bis eine* weint!“, das 2021 bei Palomaa Publishing veröffentlicht wurde.

Die ausgestellten Fotografien von Natalie Stanczak, als Teil der multimedialen Kampagne, weisen auf eben diese strukturellen Ungleichheiten hin, um den gesellschaftlichen Status Quo zu beschreiben und für den Wert von Care-Arbeit zu sensibilisieren.

Dies ist eine Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ludwigsburg sowie der evangelischen Familienbildung, Ludwigsburg.

Die Veranstaltung findet hybrid statt, d.h. Sie können online oder in Präsenz teilnehmen. Bitte melden Sie sich zur online-Teilnahme an, damit wir Ihnen den Link zusenden können. Wenn Sie in Präsenz teilnehmen möchten, kommen Sie bitte ohne Anmeldung zur Abendkasse.

Termin: Mittwoch, 18:00 Uhr am 06.03.2024

Kulturzentrum, kleiner SaalAbendkasse: 8,00 € (6,00 €)

Für diese Veranstaltung spendet die Gleichstellungsbeauftragte 20 Soli-Tickets. Bitte einfach an der Abendkasse melden oder für die online Teilnahme eine E-Mail an gleichstellung@ludwigsburg.de schreiben.

