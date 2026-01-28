"Eltern werden ist nicht schwer…?" Kindern gute Grundlagen geben

Schloss Öhringen Marktplatz, 74613 Öhringen

Der gesellschaftliche und politische Wandel hat sich enorm beschleunigt. Was bisher Sicherheit und Halt gegeben hat, ist in Auflösung begriffen, mit der Folge einer gewissen Orientierungslosigkeit.

Ein „Durcheinandergefühl“ macht sich in vielen Bereichen breit. Das betrifft auch die Erziehung. Es ist nicht leicht für Eltern, im Stimmengewirr der Ratschläge den Überblick zu behalten. Wie kann man führen angesichts mannigfacher Verführungen, die sich der Kindheit und Jugend bemächtigen?

Der Vortrag orientiert sich an den Entwicklungsbedürfnissen von Kindern und Heranwachsenden und wie die Erwachsenen-Generation ihnen entsprechen kann.

 Der Dozent ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, niedergelassen in eigener Praxis in Öhringen, Dozent und Supervisor an verschiedenen psychotherapeutischen Ausbildungsinstituten, KBV-Gutachter und Autor zahlreicher Veröffentlichungen.

