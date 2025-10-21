ElternCafé mit Michaela Klunker – Austausch und Unterstützung für Eltern

Im ElternCafé der VHS ist Raum für alles, was das Leben mit Kindern mit sich bringt – für Freuden und Sorgen des Alltags. Als ehemalige Lehrkraft begleite ich den Austausch mit Herz und Erfahrung.

Ob Wutanfälle, Geschwisterkonflikte oder Schulstress – hier darf alles zur Sprache kommen, was draußen oft zu kurz kommt. In vertrauensvoller Atmosphäre erinnern wir uns: Elternschaft ist keine Perfektion, sondern gelebte Liebe. Gemeinsam wachsen wir – mit unseren Kindern und miteinander.