ElternCafé mit Michaela Klunker

Austausch und Unterstützung für Eltern

Stadtschule Gaildorf Kanzleistr. 2, 74405 Gaildorf

Im ElternCafé der VHS ist Raum für alles, was das Leben mit Kindern mit sich bringt – für Freuden und Sorgen des Alltags.

Als ehemalige Lehrkraft begleite ich den Austausch mit Herz und Erfahrung. Ob Wutanfälle, Geschwisterkonflikte oder Schulstress – hier darf alles zur Sprache kommen, was draußen oft zu kurz kommt. In vertrauensvoller Atmosphäre erinnern wir uns: Elternschaft ist keine Perfektion, sondern gelebte Liebe. Gemeinsam wachsen wir – mit unseren Kindern und miteinander.

