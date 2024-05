Elternforum "Leben und Aufwachsen in digitalen Zeiten"

Kommen Sie zu unserem Veranstaltungsformat "Aufwachsen in digitalen Lebenswelten" und tauchen Sie ein in die Welt der Medienerziehung! In einem halbstündigen Impulsvortrag behandeln wir wichtige Themen rund um den Umgang mit digitalen Medien. Anschließend nehmen wir uns Zeit, um auf Ihre spezifischen und individuellen Fragen einzugehen. Gemeinsam möchten wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Welt angehen und freuen uns darauf, Sie dabei zu haben!

Eingeladen sind alle interessieren Eltern von Kindern im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Im Rahmen des kommunalen Präventionskonzepts „Jung sein in Mössingen“ veranstaltet das städtische Jugendreferat gemeinsam mit der Sophienpflege evang. Einrichtungen für Jugendhilfe Tübingen e.V. verschiedene Elternforen. Themen sind unter anderem Aufwachsen in digitalen Zeiten, Schulstress und weitere.