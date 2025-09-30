Elternkompass: Jedes Verhalten macht Sinn

Referentin: Ute Fuchs (Dipl. Pädagogin, systemischer Coach)

Rathaus Wertheim Mühlenstraße 26, 97877 Wertheim

Herausforderndes Verhalten von Kindern erfordert viel Geduld und Stärke. Vor allem fordert es Eltern heraus, den eigenen Standpunkt zu verlassen und sich auf Spurensuche zu begeben.

Was will uns das Kind sagen? Was braucht das Kind jetzt? Grenzen setzen oder Bedürfnisse erforschen? Und ist die Trotzphase eigentlich nur Trotz oder entwickelt hier das Kind erste Meilensteine hin zur Autonomie und Selbstbestimmung?

In diesem Impulsvortrag geht es darum, den Blick zu schärfen für kindliche Verhaltensweisen, die anstrengend sind und viel Kraft erfordern.

Elternkompass ist eine Veranstaltungsreihe der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit der AG Jugendhilfeplanung. Sie informiert zu Fragen der Erziehung und des Familienlebens.

Anmeldungen bis drei Tage vor der Veranstaltung an Stadtverwaltung Wertheim, E-Mail inge.wenzler@wertheim.de, Telefon 09342/301-302.

Info

Rathaus Wertheim Mühlenstraße 26, 97877 Wertheim
Vorträge & Lesungen
09342/301-302
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - Elternkompass: Jedes Verhalten macht Sinn - 2025-09-30 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Elternkompass: Jedes Verhalten macht Sinn - 2025-09-30 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Elternkompass: Jedes Verhalten macht Sinn - 2025-09-30 19:30:00 Outlook iCalendar - Elternkompass: Jedes Verhalten macht Sinn - 2025-09-30 19:30:00 ical

Tags