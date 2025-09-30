Elternkompass: Jedes Verhalten macht Sinn

Herausforderndes Verhalten von Kindern erfordert viel Geduld und Stärke. Vor allem fordert es Eltern heraus, den eigenen Standpunkt zu verlassen und sich auf Spurensuche zu begeben.

Was will uns das Kind sagen? Was braucht das Kind jetzt? Grenzen setzen oder Bedürfnisse erforschen? Und ist die Trotzphase eigentlich nur Trotz oder entwickelt hier das Kind erste Meilensteine hin zur Autonomie und Selbstbestimmung?

In diesem Impulsvortrag geht es darum, den Blick zu schärfen für kindliche Verhaltensweisen, die anstrengend sind und viel Kraft erfordern.

Elternkompass ist eine Veranstaltungsreihe der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit der AG Jugendhilfeplanung. Sie informiert zu Fragen der Erziehung und des Familienlebens.

