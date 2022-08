Kinder brauchen Liebe, Regeln und Grenzen.

Referent: Bernd Stanjek, Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung der Caritas für Eltern von Kindern in Kita und Grundschule.

Die Reihe Elternkompass ist eine Initiative der AG Jugendhilfeplanung Wertheim. Sie informiert zu Fragen der Erziehung und des Familienlebens. Anmeldungen an die Stadtverwaltung per E-Mail an greta.klein@wertheim.de oder unter Telefon 09342/301-302.