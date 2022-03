Elternschule: Resilienz - Was Kinder stärkt

Die Corona-Pandemie hat den Alltag vieler Eltern auf den Kopf gestellt. Der Klimawandel und der technologische Wandel stellen uns vor epochale Herausforderungen. Um diese zu meistern, ist vermehrt von Resilienz die Rede. Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen zu meistern und als Anlass für die Entwicklung zu nutzen. Resilienz ist sozusagen die Immunabwehr der Seele. Sie ist nicht angeboren, sondern wird vor allem in der Kindheit und Jugend erworben. Im Vortrag erarbeiten wir Fördermöglichkeiten in der Erziehung am Beispiel des Sieben-Säulen-Modells der Resilienz und überlegen, welche Strategien der Stärkung Eltern für sich nutzen können.

