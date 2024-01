Vortrag "Nach 10 Jahren Magersucht nun auf dem Weg der Recovery"

Essstörungen nehmen zu und können für die Betroffenen und ihre Angehörigen verheerende Folgen haben. Unsere Dozentin Sabrina Scharf litt selbst 10 Jahre an Magersucht und ist inzwischen auf dem Weg der Genesung (Recovery). Sie erzählt offen und ehrlich von ihrer Krankheit, deren Folgen und ihrem Umgang damit. Sie will nicht belehren, sondern konzentriert sich auf den offenen Austausch und ganz persönliche Einblicke in das Leben mit der Krankheit. Ziel ist es, aufgrund ihrer Geschichte verständlich zu machen, welche Auswirkungen Essstörungen haben und aufzuzeigen, dass das Glück nicht von einer Zahl auf der Waage abhängig ist. Der Vortrag richtet sich an Themen-Interessierte, Betroffene, Angehörige, pädagogisches Personal und eigentlich jeden, der sich für die ‚wahre Geschichte nebst Hintergrundinfos‘ interessiert.