Vortrag "Nach 10 Jahren Magersucht nun auf dem Weg der Recovery"

Nach seinem bejubelten Auftritt im Zuge des Citta-Slow-Genussgarten-Festivals im Sommer 2023 kommt Achim Bogdahn, der aufgrund seiner Leidenschaft für Fußball-Kultur den Künstlernamen Achim Sechzig trägt, zurück nach Nördlingen! Er arbeitet seit 1991 als Moderator verschiedener Formate im Bayerischen Rundfunk (z.B. Zündfunk, Eins zu Eins – der Talk, Tagesgespräch). Für sein Buch ‚Unter den Wolken‘ bestieg er in allen 16 Bundesländer mit einer prominenten Person den jeweils höchsten Gipfel und setzte sich intensiv mit Land und Leuten auseinander. Wie kein zweiter versteht Achim Bogdahn es mit Scharfsinn, Tiefgang und gleichzeitig sehr viel Humor die gesellschaftlichen Strukturen unserer Republik zu analysieren. Er wird in Lesung und Gespräch Erfahrungen aus seinen zahlreichen Reise mit der Deutschen Bahn teilen: Gibt es sie noch – ‚den Westen‘ und ‚den Osten‘? Was bewegt die Menschen in Deutschland und wie gehören wir am Ende doch ganz fest zusammen? Eines ist bei Achim Bogdahn garantiert: Das Publikum kann sich auf Kurzweil, Erkenntnis und vor allem außergewöhnlich gute Unterhaltung freuen.